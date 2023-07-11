Boris Johnson'ın eşi Carrie üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - Son Dakika
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Boris Johnson'ın eşi Carrie üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

11.07.2023 15:53

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'nun eşi Carrie, bugün üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Carrie'nin hamileliği Mayıs ayında duyurulmuştu. Çiftin sağlıklı bir erkek çocuğu oldu. Boris Johnson'ın toplamda sekiz çocuğu bulunuyor.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'nun eşi eşi Carrie, bugün üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Çift, Carrie'nin tekrar hamile olduğunu Mayıs ayında, diğer iki çocuklarıyla birlikte çekilmiş sevimli bir Instagram fotoğrafıyla duyurmuştu. Hamileliğin yorucu bir süreç olduğunu ifade eden Carrie, bebeğin "birkaç hafta içinde" dünyaya geleceğini belirtmişti.

Boris Johnson'ın eşi Carrie üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Bu sabah, çiftin sağlıklı bir erkek çocuğu dünyay geldi. Instagram'da bir gönderi paylaşan Carrie, "5 Temmuz'da saat 9.15'te doğan Frank Alfred Odysseus Johnson dünyaya hoş geldin" dedi ve ekledi: "Uykulu bebek balonunun her dakikasını seviyorum. Büyük iki çocuğumun yeni kardeşlerini bu kadar neşe ve heyecanla kabul etmelerini görmek en harika şeydi."

Boris Johnson'ın eşi Carrie üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Çift, 2021'de evlendikten sonra üç yaşındaki oğulları Wilfred ve bir yaşındaki kızları Romy ile birlikte ailelerini genişletmişti. Boris Johnson'ın daha önceki ilişkilerinden bir dizi çocuğu olduğu bilinmekte olup, Carrie ile olan üçüncü çocuğunun doğumu, toplamda sekiz çocuğu olduğunu göstermektedir.

Boris Johnson'ın eşi Carrie üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Boris Johnson, İngiltere Başbakanlığı görevinden 2022'de istifa etmiştir. Şu anda, yeni doğan çocuğuyla ailesiyle zaman geçirmek için milletvekili olarak babalık iznine çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Boris'in Eski eşi Marina Wheeler ile dört çocuğu ve eski metresi Helen Macintyre ile bir çocuğu bulunmaktadır.

Ancak, tam çocuk sayısı hala belirsizliğini koruyor çünkü bir dönem mahkeme belgelerinde muhtemel sekizinci bir çocuğa atıfta bulunulmuştu.

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