Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi geçerek finale yükseldi - Son Dakika
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Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi geçerek finale yükseldi

Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG\'yi geçerek finale yükseldi

Borussia Dortmund takımı, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i mağlup ederek finale çıkan ilk ekip oldu. Alman ekibi, deplasmanda oynanan maçta Hummels'in golüyle galip geldi. Dortmund'un başarısı futbol otoritelerini şaşırtırken, çalıştırıcı Edin Terzic'in takımı taktik ustalığıyla öne çıktı. Dortmund, finalde Real Madrid ya da Bayern Münih ile karşılaşacak.

08.05.2024 07:08
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Borussia Dortmund takımı, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yıldızlar topluluğu PSG’yi geçerek adını finale yazdıran ilk ekip oldu.

Dortmund, Paris deplasmanındaki yarı final maçını Hummels'in 50. dakikadaki golü ile kazandı.

Alman ligi beşincisinin, Avrupa futbolunun zirvesine yükselişi yorumculara da sürpriz oldu.

İngiltere’de eski futbolcu Owen Hargreaves, TNT Spor kanalına yaptığı yorumda "Kimse Dortmund'un gruptan çıkmasını dahi beklemiyordu, en zayıf takım onlardı ama çok büyük galibiyetlere imza attılar” dedi.

Hargreaves, Dortmund’un süper yıldızlar olmadan zirveye çıkışını övdü ve takımın çalıştırıcısı Edin Terzic için, “Çözüm bulma konusunda harika bir iş çıkardı" yorumunu yaptı.

İskoçyalı eski futbolcu Ally McCoist de Dortmund Paris St Germain önündeki başarısını “taktik bir ustalık” olarak tanımladı.

Karşılaşma sonrası futbol medyasının övdüğü Hırvat asıllı Alman çalıştırıcı Edin Terzic, “Her maçta daha da büyüdük ve sonunda herkesi şaşırtan bir takım olabileceğimizi gördük” dedi.

2013 - 2015 yıllarında Slaven Bilic’in yardımcısı olarak Beşiktaş kulübünde de çalıştırıcılık yapan Terzic, “Bu bizim için çk gurur verici bir an ve bu rüya henüz sonlanmadı” dedi.

Alman ekibin yıldızlarından Marco Reus da galibiyeti “Kimse bunu beklemiyordu, bu inanılmaz” ifadeleri ile maç sonunda kutladı.

Dortmund iki maçta da tek gollü galibiyetlerle Fransa devini finalin dışına itti. İki maçta PSG’nin altı topu direkten döndü.

Bundesliga’da beşinci sırada olan kulübün finaldeki rakibi Real Madrid ya da Bayern Münih olacak.

Şampiyonalar Ligi finali 1 Haziran’da Londra’nın Wembley Stadyumu’nda oynanacak.

Dortmund 1997'de Juventus'u finalde geçerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi geçerek finale yükseldi - Son Dakika

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