Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de hiç alışık olmadığımız görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de hiç alışık olmadığımız görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye\'de hiç alışık olmadığımız görüntü
05.02.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye\'de hiç alışık olmadığımız görüntü
Haber Videosu

Sırbistan'da trafikte çıkan bir kavganın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Araçların inen şahısların birbirlerine asla dokunmadan kavga ettikleri görülürken, hayrete düşüren o anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Sırbistan'da trafikte yaşanan sıra dışı bir kavga, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yoğun trafikte araçlarından inen şahısların, birbirlerine yaklaşmalarına rağmen fiziksel temasta bulunmadan kavga etmeleri dikkat çekti.

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, tarafların karşılıklı bağırarak ve el kol hareketleri yaparak tartıştığı, ancak hiçbir şekilde birbirlerine dokunmadığı görüldü. O anlar, izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Görüntüler, hem trafikte artan gerilime hem de kavganın alışılmadık biçimine yönelik yorumlara neden oldu.

Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin Sırbistan'da çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal Medya, Sırbistan, Güvenlik, Türkiye, Trafik, Kavga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de hiç alışık olmadığımız görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    hani goruntu nerde biz izleyemiyoruz,bi video yuklemekten de mi acizsiniz 10 0 Yanıtla
  • Alper Tunga Alper Tunga:
    Baktılar ki ikimizde dövüşçüyüz tatlı tatlı ayrıldılar 2 0 Yanıtla
  • Kartal Kartaloglu Kartal Kartaloglu:
    en beğenmediğimiz ülke bile bizden daha medeni olmaya başlamış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:23
İspanya Kral Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
İspanya Kral Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
07:57
Veliaht Prens’i zora sokacak fotoğraf Pedofili sapığın masasında bulundu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:13:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de hiç alışık olmadığımız görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.