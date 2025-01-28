Brezilya, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Göçmenlere Yapılan Muamele Nedeniyle Çağırdı

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BREZİLYA, düzensiz göçmenlere yönelik muamelesi nedeniyle ABD'nin Brasilia Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gabriel Escobar'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Brezilyalı göçmenlere yapılan muameleyi görüşmek üzere ABD'nin Brasilia Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Escobar, bakanlığa çağrıldı. ABD'li maslahatgüzara, yapılan muamelenin göçmenlerin haklarını açıkça hiçe saymak olduğu ifade edildi.