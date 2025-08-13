BREZİLYA'nın Curitiba kenti yakınlarında bir fabrikada meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın güneyindeki Paran eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada 3'ü kadın 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Brezilya'da Fabrika Patlaması: 9 Ölü - Son Dakika
