Brezilya'da iniş yapmakta olan özel bir jet kontrolden çıkarak pistten çıktı ve plaja sürüklenerek alev aldı.
Brezilya'da Cessna 525 tipi uçağın iniş sırasında pistten çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Ubatuba kentinde Cessna 525 tipi uçak iniş sırasında pistten çıktı.
Uçak, Ubatuba Havalimanı'nın yakınındaki Cruzeiro Plajı'na sürüklenerek alev aldı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin uçağın pilotu olduğunu, yaralılardan 4'ünün uçaktaki yolcular, 3'ünün ise plajda bulunan siviller olduğunu belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı - Son Dakika
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