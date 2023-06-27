Brezilya'da polis merkezinin önünde kaza yapan kamyondan 1 ton uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da polis merkezinin önünde kaza yapan kamyondan 1 ton uyuşturucu çıktı

27.06.2023 11:50

Brezilya'da meydana gelen bir kamyon kazası, ilginç bir olaya sahne oldu. Karakol önünde devrilen kamyondan saçılan paketlerden 1 ton uyuşturucu çıktı. Kaza sonrası yaralı sürücü gözaltına alındı.

Brezilya uyuşturucu taşıyan bir kamyon, polis karakolu önünde devrildi. Sıkıcı sarılan paketleri görenler, 1 tonluk uyuşturucu kaçakçılığına şahit oldu. Yaralı sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

POLİSLER YARDIMA KOŞTU

Brezilya'da otobanda ilerleyen kamyon, askeri polis/inzibat taşıyan otobüsün ve karakolun önünde bariyere çarpıp yan yattı. Kazanın ardından hemen çevredeki polisler yardıma koşup ambulans çağırdılar. O sırada kamyondan yola saçılan paketler dikkat çekti. Sıkı sıkı sarılmış paketlerde uyuşturucu olduğu öğrenilirken olay sıradan bir kaza olmaktan çıktı. İnceleme sonucunda kamyondan 1 tonluk uyuşturucu çıktı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle 1 tonluk uyuşturucu yakalanırken hafif yaralı olan sürücü ilk tedavisinin ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.

YORUMLAR
500

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da polis merkezinin önünde kaza yapan kamyondan 1 ton uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Mine Tugay'ın fotoğraflarını beğendi
12:02 Galatasaray'ın genç yıldızı, 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı
11:44 Brezilya'da polis merkezinin önünde kaza yapan kamyondan 1 ton uyuşturucu çıktı
11:40 Brezilya'da karakolun önünde kaza yapan kamyondan 1 ton uyuşturucu çıktı
11:39 Esenyurt'ta Kiracısını Öldüren Şüpheli Yakalandı
11:37 Ev sahibi, parayı geç verdiği için tartıştığı kiracısını öldürdü
11:36 Miktarı duyanın ağzı açık kalıyor! İşte Süper Lig'de sezonun en çok kazanan hakemi
11:35 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters Haber Ajansını Çok Sert Sözlerle Kınadı
11:32 Miktarı duyanın ağzı açık kalıyor! İşte Süper Lig'de sezonun en çok kazanan hakemi
11:33 Reuters'ın Bilal Erdoğan haberine bir tepki de AK Parti'den: Siyasi amaçlı kara propaganda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 13:01:27. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da polis merkezinin önünde kaza yapan kamyondan 1 ton uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement