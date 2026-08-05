Brezilya\'da Kimya Fabrikasında Patlama

BREZİLYA'nın Sao Paulo bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Brezilya'nın Sao Paulo metropol bölgesindeki bir kimya fabrikasında öğle saatlerinde patlama meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, fabrikada üst üste üç patlama olduğunu kaydederek, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini açıkladı. Patlamanın ardından çevreye yayılan zehirli duman nedeniyle fabrika yakınında yaşayan 150 kişinin tahliye edildiği bildirildi.