25.02.2026 12:29
Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası sel ve heyelanlarda 30 kişi hayatını kaybetti, 39 kayıp var.

BREZİLYA'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a ulaştığı bildirildi.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora ve Uba kentlerini pazartesi öğleden sonra vuran şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Minas Gerais İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yaşanan sel ve heyelanlarda can kaybının 30'a çıktığı, kayıp olarak bildirilen 39 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi. Minas Gerais Valisi Romeu Zema, eyalet genelinde 3 günlük resmi yas ilan ettiklerini duyurdu.

Yetkililer, bölgenin tarihinin en yağışlı şubat ayını geçirdiğini ve sadece 4 saatte 180 milimetreden fazla yağış düştüğünü belirtti. Sel suları nedeniyle caddeler göle dönerken, Juiz de Fora'da bazı evlerin çöktüğü ve en az 20 noktada heyelan meydana geldiği aktarıldı. Nehirlerin taştığı bölgede ise binlerce kişinin evsiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda federal hükümetin seferber olduğunu vurgulayarak, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum. Odak noktamız insani yardım sağlamak ve temel hizmetleri yeniden tesis etmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Brezilya'da Sel Felaketi: 30 Kayıp
