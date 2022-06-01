Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

01.06.2022 10:42

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya ulaştı. Kaybolan 10 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde sel ve toprak kaymalarının yol açtığı felakette bilanço artıyor. Pernambuco eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, faciada can kaybının 106'ya yükseldiği, 10 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

"TÜM KAYIPLARI BULANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Eyalet Valisi Paulo Camara, önceliğin toprak kaymalarında ve sel sularında kaybolanları bulmak olduğunu söyleyerek, "Tüm kayıplarını bulana kadar durmayacağız" ifadesini kullandı. Pernambuco'daki en az 24 belediye olağanüstü hal ilan ederken, 6 binden fazla kişi evini kaybetti veya terk etmek zorunda kaldı. Ulusal Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada ise eyalet başkenti Recife de dahil olmak üzere Pernambuco'da yine sel uyarısı yapıldı.

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Kaynak: İHA

Brezilya, Sel, Dünya, Güncel, Son Dakika

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