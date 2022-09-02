Hırsızlar hedefe koydukları otomobilin kapısını açınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Hırsızlar hedefe koydukları otomobilin kapısını açınca neye uğradığını şaşırdı

02.09.2022 15:47

Brezilya'da gözlerine kestirdikleri otomobili kaçırmak için harekete geçen hırsızlar araç içerisinde cinsel ilişkiye giren çiftle karşılaştı. Hırsızlar çifti çıplak şekilde bırakıp arabayla gözden uzaklaştı.

Brezilya'da meydana gelen ilginç hırsızlık olayı, güvenlik kayıtları sayesinde ortaya çıktı. Hırsızlar, bir aracı gözlerine kestirdikten sonra kaçırmak için harekete geçti.

ÇİFTİ ÇIPLAK HALDE ARAÇTAN ATTILAR

Kapıyı zorla açtıktan sonra aracı kolaylıkla kaçırabileceklerini zanneden hırsızlar beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Çünkü araçtaki çift o sırada cinsel ilişkiye giriyordu. Önce şaşıran hırsızlar daha sonra çifti zorla araçtan indirerek, arabaya kendileri bindi.

ELBİSELERİNİ GİYİP POLİSE KOŞTULAR

Bir süre yol alan hırsızlar, çiftin elbiselerini arabadan atıp hızla uzaklaştı. Büyük bir şok yaşayan çift elbiselerini giydikten sonra polis merkezine gitti. Olay ile ilgili güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Brezilya, Twitter, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hırsızlar hedefe koydukları otomobilin kapısını açınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlar hedefe koydukları otomobilin kapısını açınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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