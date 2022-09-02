Brezilya'da meydana gelen ilginç hırsızlık olayı, güvenlik kayıtları sayesinde ortaya çıktı. Hırsızlar, bir aracı gözlerine kestirdikten sonra kaçırmak için harekete geçti.
Kapıyı zorla açtıktan sonra aracı kolaylıkla kaçırabileceklerini zanneden hırsızlar beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Çünkü araçtaki çift o sırada cinsel ilişkiye giriyordu. Önce şaşıran hırsızlar daha sonra çifti zorla araçtan indirerek, arabaya kendileri bindi.
Bir süre yol alan hırsızlar, çiftin elbiselerini arabadan atıp hızla uzaklaştı. Büyük bir şok yaşayan çift elbiselerini giydikten sonra polis merkezine gitti. Olay ile ilgili güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Dünya › Hırsızlar hedefe koydukları otomobilin kapısını açınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika