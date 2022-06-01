Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli yerlerinde geçen hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Yetkililer, kaybolan 10 kişinin aranmasına devam edildiğini belirtti.

Brezilya'nın kuzeydoğu eyaletlerinden Pernambuco'nun başta Recife kenti olmak üzere çeşitli yerlerinde geçen hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 oldu. Eyaletin Sosyal Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 6 kişinin daha cesedine ulaşıldığı ifade ederek ve kurbanlardan 3'nün Vila dos Milagres'te ve diğer 3'nün ise Jardim Monteverde'de bulunduğunu ifade etti. Kaybolan 10 kişinin arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.