Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi

01.06.2022 16:11
Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli yerlerinde geçen hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli yerlerinde geçen hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Yetkililer, kaybolan 10 kişinin aranmasına devam edildiğini belirtti.

Brezilya'nın kuzeydoğu eyaletlerinden Pernambuco'nun başta Recife kenti olmak üzere çeşitli yerlerinde geçen hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 oldu. Eyaletin Sosyal Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 6 kişinin daha cesedine ulaşıldığı ifade ederek ve kurbanlardan 3'nün Vila dos Milagres'te ve diğer 3'nün ise Jardim Monteverde'de bulunduğunu ifade etti. Kaybolan 10 kişinin arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

6 BİN 198 KİŞİ EVSİZ KALDIPernambuco Sivil Savunma Koordinasyon Operasyon Merkezi (Codecipe) dün sabah erken saatlerde kaydedilen orta şiddetli yağışların ardından sel sebebiyle şimdiye kadar 6 bin 198 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Özellikle Recife kentinde meydana gelen büyük çaplı heyelanda, bir çok kişi çamur altında kalmış ve ölü sayısı gün geçtikçe yükselmişti.100 MİLYON BREZİLYA REALİ BÜTÇE AYRILDIPernambuco Valisi Paulo Camara, eyalette yağmurların şiddetli devam edeceğini belirterek "Yağmur nedeniyle acil durumlarda belediyelerle doğrudan çalışmak üzere devlet sekreterlerini görevlendirdim. Amacımız, temel hizmetlerin restorasyonunu ve nüfusa yapılan yardımları hızlandırmaktır" dedi. Camara şiddetli yağıştan zarar gören belediyeler için 100 milyon Brezilya reali bütçe ayırdıklarını ifade etti.

Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi
Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi
Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi
Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi
Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi
Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi
Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi
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Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Brezilya'da sel ve heyelan felaketi: En az 79 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp Brezilya'da sel ve heyelan felaketi: En az 79 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 106'ya yükseldi - Son Dakika
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