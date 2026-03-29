Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Brezilya'nın en lüks yaşamıyla bilinen plajlarından Baia do Sancho'da tatil keyfi yerini kan donduran bir şiddet sarmalına bıraktı. Eğlence için sahile giden vatandaşlar, saniyeler içinde bir "vahşet" tablosuna tanıklık etti.

KADINLARIN ÇIKARDIĞI KAVGA ERKEKLERE YANSIDI

Brezilya basınındaki haberlere göre; İki kadın arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, kadınların eşleri duruma müdahale etmek istedi. Kavgayı ayırmaya çalışan adamlardan biri, karşı tarafın hiç ummadığı bir saldırı gerçekleştirerek sert bir yumrukla muhatabını yere sererek adeta bayılttı. Daha da alevlenen tartışmada iki grup arasındaki fiziksel şiddet arttı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çevredeki vatandaşların büyük bir panik yaşadığı o anlar, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kadınlar arasındaki bağrışmalar dikkat çekti.

TOPLUCA GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırdı. Yapılan açıklamada, olayın büyüklüğü ve çevreye verilen huzursuzluk nedeniyle kavgaya karışan herkesin gözaltına alındığı belirtildi.