Brezilya polisi, Flávio Bolsonaro\'nun pasaportlarını emre uymadığı için iptal etti

Brezilya polisi, seçimleri kaybeden sağcı cumhurbaşkanı adayı Flávio Bolsonaro'nun pasaportlarını teslim etme emrine uymamasının ardından pasaportlarını iptal ettiğini açıkladı.Yüksek Mahkeme, Pazartesi günü Bolsonaro'ya, reddettiği kara para aklama iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında pasaportlarını 24 saat içinde polise teslim etmesini emretmişti.Bolsonaro o sırada ülkeyi terk etme planı olmadığını söylemiş ve solcu rakibi Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı muhalefete liderlik etmek için Brezilya'da kalacağını belirtmişti.Ancak senatörün pasaportlarını teslim etmeden sürenin dolması, ülkeyi terk etmiş olabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.Bolsonaro, sosyal medya hesaplarından ve medya üzerinden 20 saati aşkın süredir hiçbir açıklama yapılmadı.BBC Brezilya servisinin görüştüğü bir polis kaynağına göre federal görevliler, Bolsonaro'nun komşu Arjantin'e gitmiş olup olmadığını belirlemek için sınır kapılarını kontrol ediyor.Ancak Arjantinli yetkililer BBC'ye, Bolsonaro'nun herhangi bir sınır kapısından ülkeye giriş yaptığına dair bir kayıt bulunmadığını söyledi.Bolsonaro hali hazırda babası eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro hakkında çekilen bir filmin finansmanına ilişkin yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma geçiriyordu. Darbe planlamak suçundan hüküm giyen Jair Bolsonaro ev hapsinde bulunuyor.Buna ek olarak, Brezilya Yüksek Mahkemesi Salı günü polise Flávio Bolsonaro'nun seçim kampanyasını yabancı finansman iddiaları nedeniyle soruşturma talimatı verdi.45 yaşındaki senatör, Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Lula'ya yenilerek ağır bir mağlubiyet yaşadı. Bolsonaro'nun seçimi kazanmasının güçlü ihtimal olduğu düşünülüyordu.Kamuoyu yoklamaları onu Lula'nın az farkla önünde gösteriyordu ve analistler, Bolsonaro'nun 4 Ekim'de yapılan seçimin ilk turundaki başarısının ikinci turda zafer kazanmasının muhtemel olduğu anlamına geldiğini belirtiyordu.Ancak sayımın başlarında önde olmasına rağmen Bolsonaro, görevdeki Lula tarafından geçildi. Lula böylece ilk turdaki yenilgiyi tersine çevirerek ikinci turda kazanan ilk cumhurbaşkanı adayı oldu.Lula oyların %51,79'unu alırken, Bolsonaro %48,21'de kaldı.4,4 milyon oy geride olmasına rağmen Bolsonaro yenilgiyi kabul etmedi ve seçimin iptal edilmesi çağrısında bulundu.Kendisinin dezavantajlı duruma düşürüldüğünü savunarak, seçim günü oy verme süresinin iki saat uzatılmasına itiraz etti. Oysa bu uzatma hem kendi partisinin hem de rakibinin partisinin talebi üzerine yapılmıştı.Yüksek Mahkeme yargıçlarından biri tarafından kararlaştırılan bu uzatmayı "kirli bir oyun" olarak nitelendirdi.Ancak temsil ettiği Liberal Parti sonucu kabul etti, bununla birlikte oy verme süresinin uzatılmasının "soruşturulmayı hak ettiğini" de belirtti.