Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden X'e Yeniden Erişim - Son Dakika
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Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden X'e Yeniden Erişim

Brezilya Yüksek Mahkemesi\'nden X\'e Yeniden Erişim

Brezilya, X platformuna yeniden erişim izni verdi. Elon Musk'ın talepleri yerine getirildi.

09.10.2024 09:39
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BREZİLYA Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlanacağını bildirdi.

Mahkemenin internet sitesinde yapılan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi. Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden X'e Yeniden Erişim - Son Dakika

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