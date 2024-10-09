Brezilya Yüksek Mahkemesi\'nden X\'e Yeniden Erişim

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BREZİLYA Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlanacağını bildirdi.

Mahkemenin internet sitesinde yapılan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi. Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.