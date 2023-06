Britanya Kralı Charles'ın ilk resmi doğum günü geçit töreni kutlandı

Britanya'nın Kralı Charles, hükümdar olarak ilk resmi doğum günü geçit törenini kutladı. Kral'ın Doğum Günü Geçit Töreni olarak da bilinen Trooping the Colour'a kraliyet ailesinin mensupları katıldı.

70 SONRA BİR İLK

Tören ile 70 yıl sonra ilk kez Kraliçe'nin değil Kral'ın doğum gününün kutlanmasıyla da İngiltere tarihine geçti. Kral Charles'in arkasında atlı bir arabada ise Kraliçe Camilla, Prenses of Wales ve torunları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis vardı.

HALKI SELAMLADILAR

Kral Charles'ın doğum günü aslında 14 Kasım'a denk geliyor, ancak İngiliz geleneğine uygun olarak kutlamalar daha güzel hava koşullarında yani yaz aylarında gerçekleştirildi. Geçit töreninin sonunda Kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı'nın balkonunda kalabalığı selamladı.

GEÇTİĞİMİZ YIL TAÇ GİYME TÖRENİ ANILMIŞTI

Bu yılki Trooping the Colour, Kral Charles'In tahttaki ilk etkinliği oldu. Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra geçen yıl kral olan Charles, Trooping the Colour etkinliğini 2 Haziran Perşembe günü Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreninin yıl dönümünü anmak için düzenlemişti.