Britanya Kralı Charles'ın ilk resmi doğum günü geçit töreni kutlandı - Son Dakika
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Britanya Kralı Charles'ın ilk resmi doğum günü geçit töreni kutlandı

18.06.2023 16:44

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sorna tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, ilk doğum gününü Trooping the Colour askeri etkinliği ile kutladı. 74 yaşındaki Kral at üzerinde geldi. 1986 yılında Elizabeth'in, at üzerinde doğum günü törenine katılmasından sonra bir ilk oldu.

Britanya'nın Kralı Charles, hükümdar olarak ilk resmi doğum günü geçit törenini kutladı. Kral'ın Doğum Günü Geçit Töreni olarak da bilinen Trooping the Colour'a kraliyet ailesinin mensupları katıldı.

70 SONRA BİR İLK

Tören ile 70 yıl sonra ilk kez Kraliçe'nin değil Kral'ın doğum gününün kutlanmasıyla da İngiltere tarihine geçti. Kral Charles'in arkasında atlı bir arabada ise Kraliçe Camilla, Prenses of Wales ve torunları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis vardı.

Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk

HALKI SELAMLADILAR

Kral Charles'ın doğum günü aslında 14 Kasım'a denk geliyor, ancak İngiliz geleneğine uygun olarak kutlamalar daha güzel hava koşullarında yani yaz aylarında gerçekleştirildi. Geçit töreninin sonunda Kraliyet ailesi, Buckingham Sarayı'nın balkonunda kalabalığı selamladı.

Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk

GEÇTİĞİMİZ YIL TAÇ GİYME TÖRENİ ANILMIŞTI

Bu yılki Trooping the Colour, Kral Charles'In tahttaki ilk etkinliği oldu. Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra geçen yıl kral olan Charles, Trooping the Colour etkinliğini 2 Haziran Perşembe günü Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreninin yıl dönümünü anmak için düzenlemişti.

Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk
Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk
Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk
Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk
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Kraliçe Elizabeth, Kral Charles, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Britanya Kralı Charles'ın ilk resmi doğum günü geçit töreni kutlandı - Son Dakika


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