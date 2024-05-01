Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı - Son Dakika
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Yaşam

Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı

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Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında Çinli mühendisler dikkat çekti. İranlı bir müzisyenin de saksafonla eşlik ettiği mühendisler "1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankart taşırken yürüyüşe katılanlar "Madenci feneri sönmeyecek" sloganları attı.

01.05.2024 15:55  Güncelleme: 16:00
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlandığı Zonguldak'ta işçiler, maden işçilerinin öncülüğünde, aileleriyle birlikte sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe bir termik santralde çalışan Çinli 4 mühendis de Çince ve Türkçe '1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun' yazılı pankartla katıldı.

"MADENCİ FENERİ SÖNMEYECEK" SLOGANLARI ATILDI

İşçi kenti olarak anılan Zonguldak'ta meslek örgütleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri ve üst aramasıyla katılımcılar alana alındı. Kortej düzeni oluşturan grupların en önünde Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) üye madenciler yer aldı.

Zonguldak'ta Çinli mühendislerden 1 Mayıs yürüyüşü

Madencilerin aile üyeleri ve yakınları da onlara yürüyüşte eşlik etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ile Belediye Başkanı Tahsin Erdem de yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sırasında madencilerin ilk kadın başkanı olarak anılan GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Aysel Kocabaş en önde yürüdü. Yürüyüşte zaman zaman madenciler, baretlerini yere vurarak "Madenci feneri sönmeyecek" sloganları attı.

ÇİNLİ MÜHENDİSLER DE PANKART TAŞIDI

Kentte faaliyet gösteren bir termik santralde çalışan Çin uyruklu 4 mühendis de Çince ve Türkçe '1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun' yazılı pankartla kutlamalara katıldı. Emekliler de pankart ve dövizlerle yürüyüşte yer aldı. Çinli mühendislere İranlı bir müzisyen de saksafon çalarak eşlik etti. Kortej yürüyüşü, Madenci Anıtı'nda son buldu.

Zonguldak'ta Çinli mühendislerden 1 Mayıs yürüyüşü

Tüm grupların alana girmesiyle saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Marş ve şarkıların çalındığı bayram coşkuyla kutlandı. Bu arada Zonguldak Belediyesine ait dron, mitingi görüntülemek için alçak uçuş yaptığı sırada bir sokak köpeği dronu yakalamak için defalarca havaya sıçradı. Köpeğin dron ile girdiği mücadele görenleri gülümsetti.

Zonguldak\'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı - Son Dakika

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