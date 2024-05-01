Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum - Son Dakika
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Politika

Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum

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CHP'nin yürüyüş yapacağını duyurmasına rağmen Taksim yasağından geri adım atmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösteriler sırasında görev yapan polislere teşekkür etti. Yerlikaya, "Kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum" dedi.

01.05.2024 14:56  Güncelleme: 15:23
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CHP ve DİSK'in 1 Mayıs için günler öncesinde yaptıkları yürüyüş açıklaması ve müzakerelere rağmen Taksim yasağı kararından geri adım atmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özellikle Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri civarında yaşanan olaylar sonrasında dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN POLİSLERE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İstanbul'da bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda görev alan polislere teşekkür etti.

"SİZLERLE İFTİHAR EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya'nın resmi X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle."

Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
Yerlikaya\'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum

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Son Dakika Politika Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer faruk: ŞEREFLİ TÜRK POLİSİ onurumuz gururumuzdur???????? 3 0 Yanıtla
  • Ali Güven: 1 mayıs olmasın lütfen direkt iki Mayıs'ta başlayalım bu kadar işkence olmaz 0 1 Yanıtla
  • Turhallı: Bizlerde gurur duyuyoruz Rabbim Türk'ü ve Türk ordusunu korusun 0 0 Yanıtla

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