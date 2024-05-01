Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor

Geniş Video İzle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik" dedi.

01.05.2024 15:39  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile ortak basın açıklaması yaptı. Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail yönelik alınan kararı duyuran Bakan Fidan, "Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik" dedi.

"FİLİSTİN KONUSUNDAKİ TUTUMLARIMIZ AYNI"

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirve sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; Endonezya ile Filistin konusundaki tutumlarımızın aynı olduğunu görmekten memnunuz. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için önemli çalışmalarda beraber yer aldık.

"ULUSLARARASI TOPLUM NE BEKLİYOR?"

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanımaya yakın olduklarını söylemesi umut vericidir. Bu insanlık dışı duruma hep beraber dur dememiz gerekiyor. 21.Yüzyılda Gazze'de açlıklar yaşanırken, siviller hedef alınırken uluslararası toplum ne bekliyor. Bir tercih ile karşı karşıyız. Ya insanlıktan yana olacağız ya da suçların bedeline ortak olacağız.

"AKAN KAN SADECE FİLİSTİNLİLERİN DEĞİL"

Gazze'de akan kan sadece Filistinlilerin kanı değildir. İsrail'in saldırıları vicdanlarda yargılanmakta ve mahkum edilmektedir. Türkiye olarak Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı dava müdahil olma kararı aldık.

"ENDONEZYA İLE BİRLİKTE FİLİSTİN'İ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Endonezya ile birlikte Filistin'i savunmaya devam edeceğiz."

Türkiye, İsrail\'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor

Güney Afrika, Türkiye, Afrika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • D Celik: Bizde yedik. Sizler oranin adami siniz zaten 11 25 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: hahaha size inanan var mı 10 20 Yanıtla
  • Muhammed Erden: eğer doğruysa...... Tebrikler... olması gereken de budur. 2 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Hele şükür, adım attık 0 0 Yanıtla

16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 17:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement