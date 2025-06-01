Bryansk'ta Köprü Çöktü, 7 Ölü - Son Dakika
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Bryansk'ta Köprü Çöktü, 7 Ölü

01.06.2025 12:30
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Rusya'nın Bryansk bölgesindeki köprü çökmesi sonucu 7 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Olay Ukrayna'ya atfedildi.

(ANKARA) - Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk ve Kurskı bölgelerinde iki köprünün çöktüğünü, trenlerin raydan çıkması sonucunda en az 7 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Rus politikacı Andrei Klishas, köprülerin çökmesinden Ukrayna'yı suçlayarak, Kiev'i "terörist yerleşim bölgesi" olarak nitelendirdi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı ve bölge yetkilileri, dün gece geç saatlerde, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 km mesafedeki Bryansk bölgesinde bir otoyol köprüsünün, demiryolu raylarına çöktüğünü, yaklaşmakta olan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişinin öldüğünü söyledi.

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 47 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralananlar arasında üç çocuğun da bulunduğunu ve birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Rus devlet haber ajanslarının sağlık görevlilerine dayandırdığı haberlerde, ölenler arasında lokomotif sürücüsünün de bulunduğu kaydedildi.

Rusya Demiryolları'nın sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bryansk köprüsünün çökmesinin, "ulaşımın işleyişine yasa dışı bir müdahalenin sonucu olduğu" paylaştı, ancak gönderi daha sonra kaldırıldı. Rus Demiryolları, ayrıca, trenin, Klimovo kasabasından Moskova'ya gitmekte olduğunu bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Bryansk'taki olayda hayatını kaybedenleri bulma ve kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam ettiğini ve operasyona 180 kadar personelin katıldığını kaydetti.

Kursk'taki kazada can kaybı yaşanmadı

Kursk'ta da bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu yük treni devrildi. Kursk Bölge Vali Vekili Alexander Khinshtein, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kursk bölgesindeki çökmenin de bugün erken saatlerde bir yük treninin, köprüden geçerken meydana geldiğini belirtti ve "Trenin bir kısmı köprünün altındaki yola düştü" dedi. Khinshtein, lokomotifin alev aldığını ve hızla söndürüldüğünü belirterek, makinistlerden birinin bacağından yaralandığını, trendeki personelin yerel bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Kursk'ta yaşanan kazada can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Bazı Rus politikacı ve yazarlar olayın "Ukrayna sabotajı" olduğunu iddia etti

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin kıdemli üyesi Andrei Klishas da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bryansk'taki olayın, "Ukrayna'nın bir devlet olma niteliğini çoktan kaybettiğini ve terörist bir yerleşim bölgesine dönüştüğünü" gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, War Gonzo adını kullanan tanınmış Rus askeri blog yazarı Semyon Pegov, Bryansk'taki çöküşü "sabotaj" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'dan ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

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