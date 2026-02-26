Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Cezayir'de Rus yapımı Su-57 savaş uçakları görüntülendi. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve videolarda, Su-57E Felon tipi beşinci nesil savaş uçaklarının Cezayir semalarında uçuş yaptığı görülüyor. Bu gelişmeyle birlikte Cezayir, Rusya dışındaki ilk Su-57 kullanıcısı olurken Kuzey Afrika'da beşinci nesil savaş uçağına sahip ilk ülke konumuna yükseldi.

ENVANTERE GİRDİLER

Defence Blog'un servis ettiği bilgilere göre Su-57E uçakları Cezayir Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Böylece Cezayir, bölgedeki hava gücünü önemli ölçüde artırmış oldu. Su-57E Felon, düşük görünürlük (stealth) özelliği, gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli mühimmat kapasitesiyle Rusya'nın en ileri savaş uçağı platformu olarak biliniyor.

12 UÇAKLIK ANLAŞMA VE TESLİMAT TAKVİMİ

Cezayir ile Rusya arasında 12 adet Su-57 tedarikini kapsayan anlaşma Kasım 2024'te imzalandı. Anlaşmaya göre teslimatlar aşamalı şekilde planlandı:

2025: 2 adet

2026: 6 adet

2028: 4 adet

Bu takvim doğrultusunda uçakların Cezayir envanterine kademeli olarak katılması öngörülüyor.

YEDEK PARÇA VE FİLO DESTEĞİ

Planlamaya göre Su-57 Felon ve Su-34 filoları için ihracat parçalarının 2024-2026 yılları arasında tedarik edilmesi hedefleniyor. Bu adım, sadece platform teslimini değil aynı zamanda operasyonel sürdürülebilirliği de kapsayan geniş ölçekli bir savunma iş birliğine işaret ediyor.

Cezayir'in Su-57'leri hizmete alması, Kuzey Afrika'daki askeri dengeleri doğrudan etkileyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki diğer ülkelerin hava kuvvetleri modernizasyon süreçleriyle birlikte düşünüldüğünde, bu hamle Cezayir'i stratejik açıdan yeni bir seviyeye taşıdı.