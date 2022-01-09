Bu defa da Kırgız-Kazak gerilimi! Kırgızistan caz müzisyeni yüzünden nota verdi

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesi ile başlayan olaylara katılanlar tespit edilerek gözaltına alınıyor.

Kazakistan basınında protestolara Kırgızistan vatandaşlarının katıldığına dair görüntüler yayınlanmış ve gözaltına alınan Vikram Ruzahunov isimli Kırgızistan vatandaşı görüntülerde para karşılığı Almatı'daki protestolara katıldığını ifade etmişti.

CAZ MÜZİSYENİ Mİ, EYLEMCİ Mİ?

Kazakistan devlet televizyon kanallarında yayınlanan haberde kendisini Kırgızistan vatandaşı olarak tanıtan Vikram Ruzahunov, 1 Ocak'ta tanımadığı kişilerin telefonla kendisini arayarak Kazakistan'daki olaylara katılması için 200 dolar vereceğini söylediğini belirtmiş, Ruzahunov'un yüzünde şiddete maruz kaldığına dair izler olduğu görülmüştü.

Öte yandan; Vikram Ruzahunov'un Kazakistan'a konsere gelen bir caz müzisyeni olduğu da belirtiliyor.

Akrabaları Vikram Ruzahunov'un işkence gördüğünü ve nerede tutulduğunun belli olmadığını söyledi. Müzisyenin yakınları ona ulaşamadıklarını belirtirken Kırgızistan'daki yetkili makamlara başvuruda bulundular. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı olayı takip altına aldığını açıkladı.

Bunun üzerine Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerle ilgili Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Joşıbayev'in bakanlığa çağrılarak kendisine nota verildiği belirtildi. Açıklamada gözaltına alınan Ruzahunov'a erişim sağlanması ve en kısa sürede serbest bırakılması çağrısı yapıldığı ifade edilerek, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuran Niyazaliyev'in Kazakistan'ı olaylara yabancıların katıldığına ilişkin doğru bilgileri yayınlamaya çağırdığı aktarıldı.

KIRGIZİSTAN: İYİ HAZIRLANMIŞ BİR ENFORMASYON SALDIRISI

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ise daha önce yaptığı açıklamada, ilgili tarafların Kırgızistan vatandaşlarıyla ilgili olumsuz bilgilerle kardeş Kırgız ve Kazaklar arasındaki ilişkileri bozmaya çalıştığını ve bunun iyi hazırlanmış bir enformasyon saldırısı olduğunu belirtmişti.