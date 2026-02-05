Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay - Son Dakika
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay
05.02.2026 07:02
Jeffrey Epstein'ın ölümünden hemen önce hastanede çekildiği iddia edilen fotoğrafta sağ kolundaki ayırt edici dövmenin görünmemesi, görüntülerin sahte olabileceği tartışmasını yeniden alevlendirirken Epstein'in ölümüyle ilgili şüphe ve komplo iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Jeffrey Epstein'ın 2019'da hapishanede ölü bulunmasının ardından internette ve sosyal medyada yayılan bir hastane fotoğrafı, yeniden tartışma yarattı. Söz konusu karede Epstein'a benzeyen kişinin vücudundaki dövmenin görünmemesi, fotoğrafın gerçek değil sahte olduğuna dair iddiaları güçlendirdi. Bu iddialar, dış basında bir kez daha gündeme geldi ve uzmanların dikkatini çekti.

AÇISAL FARKLILIK İDDİASI

Epstein'ın cezaevinden hastaneye taşınırken çekildiği öne sürülen bu görüntü ilk çıktığında, bazı çevreler sosyal medyada fotoğrafın farklı açılardan alınmış eski karelerden montajlandığını savunmuştu. Hatta Snopes gibi inceleme siteleri, görüntüdeki kişinin 2019'daki Epstein değil, daha eski bir fotoğrafa dayalı olabileceğini belirtmiş ve dövme farkının yaşlanma veya açısal farklılıktan kaynaklanabileceğini yazmıştı.

FOTOĞRAF YAPAY ZEKAYLA MI ÜRETİLDİ?

Ancak son dönemde bu tartışma yeniden alevlendi. Bazı çevreler, fotoğrafın yapay olarak üretildiğini veya manipüle edildiğini iddia ederken, uzmanlar yaptıkları sınırlı teknik değerlendirmelerde sadece fotoğrafın kaynak ve bağlamının netleşmediğini vurguluyor. Bu tür iddialar, Epstein'ın ölümüyle ilgili komplo teorilerini besleyen bir başka unsur olarak uluslararası medyada yer alıyor.

RESMİ KAYITLARDA "İNTİHAR" DETAYI

Epstein'ın ölümünden sonra "Epstein ölmedi" gibi spekülatif başlıklar internette yayılsa da, adli raporlar ölümünü intihar olarak kaydetti. Yine de ailesinin ve bazı bağımsız patologların farklı görüşleri kamuoyuna yansıdı; bu da tartışmanın bitmediğini gösteriyor.

Bu tartışma, Jeffrey Epstein dosyalarının şeffaflaştırılması kapsamında yayımlanan binlerce fotoğraf ve belgelerle birlikte kamuoyunun hâlâ çözülmemiş sorularla yüzleştiğini ortaya koyuyor. Soruların başında hangi görsellerin gerçek olduğu, hangilerinin manipüle edildiği geliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 123456 123456:
    Zaten sedyede yattığı ilk fotoğrafa dikkat edilecek olursa o. ç gülümsüyor. Sedye üzerinde ikinci resimde ise yakın plandan çekilmiş ağız yapısını kontrol edin. Ben mi farklılık görüyorum sadece. İkinci resimde ağzı açık vaziyette. Dikkatli bakıldığında kolda ki dövme de yok. Bunlar insanlarla dalga geçiyor resmen 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
