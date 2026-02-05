Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

Jeffrey Epstein'ın 2019'da hapishanede ölü bulunmasının ardından internette ve sosyal medyada yayılan bir hastane fotoğrafı, yeniden tartışma yarattı. Söz konusu karede Epstein'a benzeyen kişinin vücudundaki dövmenin görünmemesi, fotoğrafın gerçek değil sahte olduğuna dair iddiaları güçlendirdi. Bu iddialar, dış basında bir kez daha gündeme geldi ve uzmanların dikkatini çekti.

AÇISAL FARKLILIK İDDİASI

Epstein'ın cezaevinden hastaneye taşınırken çekildiği öne sürülen bu görüntü ilk çıktığında, bazı çevreler sosyal medyada fotoğrafın farklı açılardan alınmış eski karelerden montajlandığını savunmuştu. Hatta Snopes gibi inceleme siteleri, görüntüdeki kişinin 2019'daki Epstein değil, daha eski bir fotoğrafa dayalı olabileceğini belirtmiş ve dövme farkının yaşlanma veya açısal farklılıktan kaynaklanabileceğini yazmıştı.

FOTOĞRAF YAPAY ZEKAYLA MI ÜRETİLDİ?

Ancak son dönemde bu tartışma yeniden alevlendi. Bazı çevreler, fotoğrafın yapay olarak üretildiğini veya manipüle edildiğini iddia ederken, uzmanlar yaptıkları sınırlı teknik değerlendirmelerde sadece fotoğrafın kaynak ve bağlamının netleşmediğini vurguluyor. Bu tür iddialar, Epstein'ın ölümüyle ilgili komplo teorilerini besleyen bir başka unsur olarak uluslararası medyada yer alıyor.

RESMİ KAYITLARDA "İNTİHAR" DETAYI

Epstein'ın ölümünden sonra "Epstein ölmedi" gibi spekülatif başlıklar internette yayılsa da, adli raporlar ölümünü intihar olarak kaydetti. Yine de ailesinin ve bazı bağımsız patologların farklı görüşleri kamuoyuna yansıdı; bu da tartışmanın bitmediğini gösteriyor.

Bu tartışma, Jeffrey Epstein dosyalarının şeffaflaştırılması kapsamında yayımlanan binlerce fotoğraf ve belgelerle birlikte kamuoyunun hâlâ çözülmemiş sorularla yüzleştiğini ortaya koyuyor. Soruların başında hangi görsellerin gerçek olduğu, hangilerinin manipüle edildiği geliyor.