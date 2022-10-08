Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.

Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, bu sabah Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya'nın "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi.

İNTİKAMLARINI, KIEV ÜZERİNDEN ALMAYI PLANLIYORLAR

Bunun yanında ise Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüde trafik durdu. Rus lider Putin de intikam planları yapmaya başladı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), ülkedeki 11 havalimanındaki uçuş yasağının bugün 16 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı. Rusya'nın bu hamlesi Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenleyeceği yorumlarını da beraberinde getirdi. İddialara göre Kremlin, bu gece Kırım Köprüsü saldırısına misilleme olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalayacak.

SALDIRI SONRASI RESTLEŞTİLER

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Kırım Köprüsü'ndeki patlama için "Yasa dışı olan her şey imha edilmeli" ifadesini kullanırken, Rus vekil Andrey Gurulev, ''Kesinlikle güçlü bir yanıta ihtiyacımız var, bu yanıtı vereceğiz'' açıklamalarını yapmıştı.

KÖPRÜNÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Kırım Köprüsü, Rusya için hayati öneme sahip. Köprü, Kırım ve Rusya anakarasını birbirine bağlarken, savaş boyunca Kremlin yönetiminin ikmal yolu oldu. Özellikle Herson'un işgal edilmesinden sonra Rusların kente silah ve teçhizat ihtiyaçları bu yoldan sağlandı. Köprünün işlevini kaybetmesi halinde Rusya'nın savaşta zor günler geçireceği düşünülüyor.