Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi. - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.

08.10.2022 15:59

Ukrayna'nın bombalı saldırısı sonrası Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprü yıkıldı. Yaşananların ardından Rusya'da bulunan 11 havalimanı için uygulanan uçuş yasakları 16 Ekim'e kadar uzatılırken Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ağır şekilde bombalayacağı öne sürüldü.

Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, bu sabah Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya'nın "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi.

İNTİKAMLARINI, KIEV ÜZERİNDEN ALMAYI PLANLIYORLAR

Bunun yanında ise Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüde trafik durdu. Rus lider Putin de intikam planları yapmaya başladı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), ülkedeki 11 havalimanındaki uçuş yasağının bugün 16 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı. Rusya'nın bu hamlesi Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenleyeceği yorumlarını da beraberinde getirdi. İddialara göre Kremlin, bu gece Kırım Köprüsü saldırısına misilleme olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalayacak.

SALDIRI SONRASI RESTLEŞTİLER

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Kırım Köprüsü'ndeki patlama için "Yasa dışı olan her şey imha edilmeli" ifadesini kullanırken, Rus vekil Andrey Gurulev, ''Kesinlikle güçlü bir yanıta ihtiyacımız var, bu yanıtı vereceğiz'' açıklamalarını yapmıştı.

KÖPRÜNÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Kırım Köprüsü, Rusya için hayati öneme sahip. Köprü, Kırım ve Rusya anakarasını birbirine bağlarken, savaş boyunca Kremlin yönetiminin ikmal yolu oldu. Özellikle Herson'un işgal edilmesinden sonra Rusların kente silah ve teçhizat ihtiyaçları bu yoldan sağlandı. Köprünün işlevini kaybetmesi halinde Rusya'nın savaşta zor günler geçireceği düşünülüyor.

YORUMLAR
500
Rusya, rehin tutulan askerleri paylaşarak Ukrayna'ya mesaj verdi: Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak Rusya, rehin tutulan askerleri paylaşarak Ukrayna'ya mesaj verdi: Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi. - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:44:43. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement