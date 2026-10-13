Bulgaristan açıklarında iki gemiye İHA saldırısı düzenlendi, biri battı - Son Dakika
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Bulgaristan açıklarında iki gemiye İHA saldırısı düzenlendi, biri battı

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Bulgaristan açıklarında iki gemiye İHA saldırısı düzenlendi, biri battı
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Radev, Bulgaristan açıklarında iki geminin İHA saldırısına uğradığını, birinin battığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle Rusya'nın Sofya Büyükelçisi çağrılacak; Chelsea 3'te 5 denizci yaralandı, Azov Concord'un battığı bölgede arama-kurtarma sürüyor.

(ANKARA) - Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadeniz'in Bulgaristan açıklarında iki geminin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını, gemilerden birinin battığını açıkladı. Radev, saldırılar nedeniyle Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını bildirdi.

Bulbaristan Başbakanı Radev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir geminin "üç hava aracının saldırısına uğradığını", kısa süre sonra hedef alınan ikinci geminin ise battığını belirtti. Saldırıları "kabul edilemez" olarak nitelendiren Radev, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracağını söyledi.

İHA saldırısına uğrayan gemilerden birinin Malta bayraklı Chelsea 3 adlı yük gemisi olduğu ve Giresun Limanı'ndan Moldova'nın Giurgiule?ti Limanı'na gitmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı. Gemi takip verilerine göre Chelsea 3, 10 Ekim'de Giresun'dan ayrılmıştı. Gemide 7 Ukrayna ve 8 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 15 kişilik bir mürettebat olduğu tespit edildi. Yaralanan 5 denizciye tıbbi müdahalede bulunuldu.

Bulgaristan Radyosu BNR, 136 metre uzunluğundaki Chelsea 3'ün Giurgiule?ti'ye doğru seyrettiğini ve yükünün Moldova'ya gönderilmek üzere beyan edildiğini bildirdi. Byala'nın yaklaşık 15 deniz mili açığında gerçekleşen saldırının ardından yana yatan geminin, mürettebatsız şekilde Sveti Atanas Burnu açıklarında sürüklendiği belirtildi.

Bulgaristan devlet televizyonu BNT ise gece saatlerinde saldırıya uğrayan ikinci geminin Saint Kitts ve Nevis bayraklı Azov Concord olduğunu bildirdi. Krapets'in yaklaşık 17 deniz mili doğusunda vurulan geminin battığı, ilk belirlemelere göre mürettebattan bir kişinin kurtarıldığı ve bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

EKİM AYININ BAŞINDAN BU YANA EN AZ 5 GEMİYE SALDIRI

Bulgaristan açıklarında 6 Ekim'de de benzer bir saldırı meydana gelmiş, kıyıdan yaklaşık 130 kilometre açıkta bir ticari gemi batarken bir başka gemi hasar görmüştü. Radev, o saldırıyı da "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ancak sorumluluğu herhangi bir tarafa yüklememişti. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirilmişti.

Romanya açıklarında 5 Ekim'de meydana gelen başka bir İHA saldırısında ise iki kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Romanya Dışişleri Bakanı Oana-Silvia ?oiu saldırıyı "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirmişti. Öte yandan, Ukrayna tahılı taşıyan Türk sahipli bir yük gemisi de Romanya açıklarında çıkan yangının ardından batmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geminin Rus İHA'ları tarafından vurulduğunu açıklamıştı. Gemide bulunan iki kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'de artan saldırılara tepki göstererek, "Karadeniz'deki durum giderek daha endişe verici hale geliyor. Sivil gemilere yönelik saldırılar kabul edilemez" demişti.

Kaynak: ANKA
İhlas Haber AjansıBulgaristanDenizcilikGüvenlikPolitikaChelseaSofyaRusyaDünyaSon Dakika

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