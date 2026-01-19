Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti - Son Dakika
Dünya

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
19.01.2026 21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görev süresinin tamamlanmasına aylar kala istifa etme kararı aldığını duyurdu. Radev'in bu kararı ülkede erken seçim sürecini ve geçiş dönemini gündeme getirirken, anayasa gereği cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'nın oturması bekleniyor.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görev süresinin dolmasına yaklaşık bir yıl kala istifa etme kararı aldığını açıkladı. Radev'in istifasının ardından anayasal süreç devreye girerken, cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'nın üstlenmesi bekleniyor.

ULUSA SESLENİŞ'TE DUYURDU

Cumhurbaşkanı Radev, ulusa sesleniş konuşmasında görevinden istifa edeceğini kamuoyuna açıkladı. 2027 yılı ocak ayına kadar sürmesi beklenen görev süresini erken sonlandırma kararı alan Radev, istifasını salı günü Anayasa Mahkemesi'ne sunacağını bildirdi.

ANAYASA MAHKEMESİ SÜRECİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Radev'in istifasının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması halinde, Bulgaristan Anayasası gereği cumhurbaşkanlığı makamı geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredilecek.

YOTOVA 22 OCAK 2027'YE KADAR GÖREVDE

Geçici görevlendirmenin, ülkede kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar devam edeceği belirtildi. İliyana Yotova'nın, 22 Ocak 2027'ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesi öngörülüyor.

