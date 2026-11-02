Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimini Yotova ve Valchev gayriresmi sonuçlara göre kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimini Yotova ve Valchev gayriresmi sonuçlara göre kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimini Yotova ve Valchev gayriresmi sonuçlara göre kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan basınındaki gayriresmi sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Iliana Yotova ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev kazandı. İki sandık çıkış anketine göre Yotova'nın yaklaşık yüzde 51 oy aldığı belirtildi.

BULGARİSTAN'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Iliana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev kazandı.

Bulgaristan basınında yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Iliana Yotova ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev kazandı. Oy verme işleminin yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından yayımlanan iki sandık çıkış anketine göre, Yotova'nın yaklaşık yüzde 51 oy aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı YardımcısıBulgaristanPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı 5 kişi gözaltına alındı Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
İsrail’de seçim bitti, kavga başladı Eisenkot’tan Netanyahu’ya sert suçlama İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama
Bakanlık açıkladı Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor
Burak Yılmaz Süper Lig’e çok hızlı geri döndü Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor
08:42
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
08:32
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
07:32
Bulgaristan’da tarihi seçim İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
06:28
ABD’de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
05:53
ABD’de özel jet yerleşim bölgesine düştü 9 kişi hayatını kaybetti
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 09:04:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimini Yotova ve Valchev gayriresmi sonuçlara göre kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android