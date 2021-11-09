Bulgaristan'da Afrika domuz vebası ülkeyi alarma geçirdi

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BFSA) Pazartesi günü, ülkedeki bir endüstriyel çiftlikte Afrika domuz vebası salgını görüldüğünü doğruladı. BFSA'nın yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sofya'nın yaklaşık 130 kilometre güneydoğusunda bulunan Radinovo köyündeki çiftlikte 180 civarında domuz yetiştirildiği belirtildi.

ENFEKSİYONUN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

BFSA, hastalığı ortadan kaldırmak için önlemlerin alındığını, çiftlikteki tüm domuzların itlaf edileceğini açıkladı. Ajansın açıklamasında, enfeksiyonun kaynağını bulmak için bir çalışma yapılacağı da aktarıldı.

BU YIL 13 BİN DOMUZ SALGINDAN ETKİLENDİ

BFSA'nın verdiği bilgiye göre, Bulgaristan'daki bir sanayi çiftliğinde bu yıl ikinci kez Afrika domuz vebası salgını ortaya çıktı. İlk salgın Ağustos ayında bir başka çiftlikte görülmüş ve yaklaşık 13.000 domuz salgından etkilenmişti. Resmi rakamlara göre, 2019'da Bulgaristan'da yaklaşık 140.000 yerli domuz bu hastalıktan etkilenmiş, 2020'de ise bu sayı önceki yıla göre yüzde 46 oranında azalmıştı.

Öte yandan yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebasının insanlara bulaşmadığı biliniyor.