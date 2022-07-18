Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek - Son Dakika
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Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek

18.07.2022 21:47

Bulgaristan'da 22 Haziran'da koalisyon hükümetinin düşmesinin ardından başlayan hükümet krizi katlanarak devam ediyor. Şimdiye dek hükümet kurması için görevlendirilen 3 partiden henüz bunu başarabilen çıkmazken son olarak Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne görev verildi. BSP de hükümeti kuramazsa Bulgaristan'da erken seçime gidilecek.

Bulgaristan'da yeni hükümet henüz kurulamamışken Cumhurbaşkanı Rumen Radev, son olarak hükümeti kurma görevini eski komünist partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) verdi.

26 VEKİLLİ PARTİYE YETKİ VERİLDİ

Bulgaristan'ın 240 sandalyeli parlamentosunda 26 milletvekiliyle meclisteki dördüncü siyasi güç olan BSP adına hükümeti kurma görevini Parlamento Grubu Başkanı Georgi Svilenski aldı. Svilenski, Cumhurbaşkanı Radev'den görevi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ülkenin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışacak yeni kabine oluşturmak için çaba harcayacaklarını belirtti.

HÜKÜMET KURULAMAZSA ERKEN SEÇİME GİDİLECEK

BSP'nin 7 günlük süre içinde hükümeti oluşturulamaması durumunda Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshederek erken seçim tarihi belirleyecek ve seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici seçim hükümeti kuracak.

SİYASİ GÖZLEMCİLER YENİ HÜKÜMETE ŞANS VERMİYOR

Siyasi gözlemciler, BSP'nin de yeni bir kabine oluşturmasının zor olduğunu kaydederek, yeni bir hükümet meydana gelse bile ayakta kalmasının imkansız olduğunu vurguluyor.

GEÇEN YIL 3 KEZ GENEL SEÇİM YAPILDI

Radev, daha önce sırasıyla hükümeti kurma görevini Değişime Devam Partisi'ne (PP), eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi'ne vermişti. Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl üç kez genel seçimler için sandık başına gidilmiş, Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Hükümet, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek - Son Dakika
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