Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var

Bulgaristan'da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen seçimlerde tek başına hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı ve erken seçime gidilmek zorunda kalındı. Ülkedeki erken seçimler de önceki gün gerçekleştirildi. Seçimlerde ilk kez bir Türk aday olan Mustafa Karadayı da yarıştı. Karadayı, oyların yüzde 9.8'ini alarak partisini önemli bir noktaya yükseltti.

İKİNCİ TURA GİDİLECEK

Ancak resmi olmayan sonuçlara göre Bulgaristan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için oy verme işlemi sona erdi, seçim 2. tura kaldı. Sandık kapanışındaki resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ülkenin cumhurbaşkanı, ikinci turda belirlenecek.

MEVCUT CUMHURBAŞKANI 49.1'DE KALDI

Alpha Research şirketinin sandık çıkışı anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) desteği ile aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oyların yüzde 49,1'ini alarak seçimin 21 Kasım'da yapılacak ikinci turuna yükseldi.

GERCİKOV RADEV'E RAKİP OLDU

Eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi "Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar"ın (GERB) desteklediği Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov, oyların yüzde 26.5'ini alarak ikinci turda Radev'in rakibi oldu.

KARADAYI ÜÇÜNCÜ SIRADA

Seçimde Türk ve Müslümanların adayı olan, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, oyların yüzde 9.8'ini alarak 3'üncü sırada yer aldı. Seçimde kent soylu sağ güçlerin aday gösterdiği hakim Lozan Panov ise yüzde 5.06'da kaldı.