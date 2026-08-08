Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale - Son Dakika
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Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

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Burka giymeden dışarı çıktığı, makyaj yaptığı ve parfüm kullandığı gerekçesiyle genç bir kadına tepki gösteren peçeli kadın, yüzünü kapatmasını istedi ve kıyafetine müdahale etti. Görüntüler milyonlarca kez izlenirken, yaşananlar büyük tartışma yarattı.

Burka giymeden dışarı çıkan, makyaj yapan ve parfüm kullanan genç bir kadın, başka bir kadının sert müdahalesiyle karşılaştı. Genç kadının kıyafetine ve görünümüne tepki gösteren kadın, yüzünü kapatmasını istedi.

GENÇ KADINI AZARLAYIP YÜZÜNÜ KAPATMASINI İSTEDİ

Görüntülerde, yüzünü peçeyle kapatan bir kadının genç kadının yanına gelerek sert şekilde konuştuğu görülüyor. Genç kadının burka giymemesine, makyaj yapmasına ve parfüm kullanmasına tepki gösteren kadın, yüzünü ve vücudunu daha fazla kapatmasını istedi.

Kadın sözlü uyarıyla yetinmeyerek genç kadının yüzüne ve kıyafetine de müdahale etti. Genç kadın ise yaşananlar sırasında geri çekilerek kıyafetini düzeltmeye ve kendisini korumaya çalıştı.

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Son Dakika Dünya Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bizimkiler tam oralık. Oraya gitsinler, tam aradıkları hayat. Cennetten bir köşesinde almış olurlar. Yani gelecek garanti. 12 15 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Kadını kıskanmıştır salak. 5 12 Yanıtla
  • Mehmet Beyyy Mehmet Beyyy:
    bence Türkiyedede olması gereken bu olmalı 7 5 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    YAPAY HABER 2 0 Yanıtla
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