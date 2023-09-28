Burkina Faso'da darbe girişimi bastırıldı - Son Dakika

Burkina Faso'da darbe girişimi bastırıldı

Burkina Faso\'da darbe girişimi bastırıldı
Son Güncelleme: 28.09.2023 00:57

Burkina Faso askeri yönetimi, 26 Eylül'de bir darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Hükümet, olayla ilişiği bulunan kişilerin gözaltına alındığını ve darbe girişiminin arkasındakilerin kimliklerini açıklayacağını belirtti. Burkina Faso'da ordu, Eylül 2020'de güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymuştu.

Burkina Faso askeri yönetimi, 26 Eylül'de bir darbe girişimin bastırıldığını duyurdu.
Darbe söylentileri sonrası çok sayıda göstericinin sokağa inmesine sebep olan olaylarla ilgili açıklama yapan hükümet, Burkina Faso istihbarat ve güvenlik servisleri tarafından bir darbe girişiminin engellendiğini aktardı.
Darbe girişimiyle ilgisi bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, hükümetin olayı bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkaracağı vurgulandı.
Darbe girişimine karışan ancak kaçmayı başaranların güvenlik güçlerince arandığı belirtilen açıklamada, darbeye kalkışanların ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığı ifade edildi.
26 Eylül'de darbe söylentileri sonrası başkent Vagadugu'da çok sayıda gösterici sokağa inmiş ve devlet lideri İbrahim Traore'ye destek sloganları atmıştı.
10'a yakın darbe yaşandı
Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülke, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana 10'a yakın askeri darbe gördü.
Terör olaylarının artışa geçmesinin ardından Ocak 2022'de Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın yönetime el koyduğu ülkede bir darbe de Eylül 2022'de Yüzbaşı İbrahim Traore tarafından yapılmıştı.
Traore, darbeden bir ay sonra yemin ederek geçiş dönemi devlet başkanı olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Burkina Faso'da darbe girişimi bastırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burkina Faso'da darbe girişimi bastırıldı - Son Dakika
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