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Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 40 sivil öldü - Son Dakika

Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 40 sivil öldü

Burkina Faso'nun Djibo kentindeki silahlı saldırıda en az 40 sivil hayatını kaybetti, 42'den fazla sivil yaralandı. Saldırıda yüzden fazla silahlı kişi evlere ve mülteci kampına saldırdı. Bölgede çıkan çatışmada ise çok sayıda silahlı kişi etkisiz hale getirildi. Burkina Faso'da 2015'te başlayan güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Burkina Faso\'da silahlı saldırı: En az 40 sivil öldü
28.11.2023 - 20:33,  Güncelleme: 20:34
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Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde mülteci kampının da bulunduğu Djibo kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 40 sivil hayatını kaybetti, 42'den fazla sivil yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yüzden fazla silahlı kişi, Soum eyaletinin başkenti Djibo'da şehrin çeşitli noktalarında evlere ve mülteci kampına saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 40 sivil yaşamını yitirirken, 42 sivil de yaralardı.

Bölgede bulunan askerlerle silahlı grup arasında çıkan çatışmada da çok sayıda silahlı kişi etkisiz hale getirildi.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı açıklamada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Burkina Faso, İnsan Hakları, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 40 sivil öldü - Son Dakika
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