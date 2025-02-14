GÜNEY Kore'nin Busan kentindeki bir otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.
Güney Kore'nin Busan'da inşaat halindeki otelin birinci katında yalıtım malzemesi sebebiyle sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında 6 işçinin hayatını kaybettiği, 7 işçinin yaralandığı belirtildi.
İtfaiye yetkilileri, polis ve diğer birimlerin binadaki işçilerin tam sayısını tespit etmeye çalıştığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Busan'daki Otel İnşaatında Yangın: 6 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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