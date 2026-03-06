Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu - Son Dakika
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
06.03.2026 14:06
Ukrayna'nın Umman Büyükelçisi Olga Selykh, iftar davetinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Ukrayna'nın Umman Büyükelçisi Olga Selykh, katıldığı bir iftar davetinde giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Etkinlikten paylaşılan fotoğrafların ardından büyükelçinin tercih ettiği kıyafet kısa sürede internet kullanıcılarının gündemine oturdu.

ELEŞTİRİLDİ

Fotoğraflarda Selykh'in resepsiyon için altın desenli beyaz bir bluz, altın renkli bir pelerin ve dar beyaz pantolon giydiği görüldü. Büyükelçi, tercih ettiği bu kıyafet nedeniyle bir kesim tarafından eleştirildi.

İşte gündem olan o kıyafet;

Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

