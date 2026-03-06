Ukrayna'nın Umman Büyükelçisi Olga Selykh, katıldığı bir iftar davetinde giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Etkinlikten paylaşılan fotoğrafların ardından büyükelçinin tercih ettiği kıyafet kısa sürede internet kullanıcılarının gündemine oturdu.
Fotoğraflarda Selykh'in resepsiyon için altın desenli beyaz bir bluz, altın renkli bir pelerin ve dar beyaz pantolon giydiği görüldü. Büyükelçi, tercih ettiği bu kıyafet nedeniyle bir kesim tarafından eleştirildi.
Son Dakika › Dünya › Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?