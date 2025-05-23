California\'da Benzinli Araç Satışına Yasak Engellendi

ABD'de California eyaletinin 2035 yılından itibaren benzinle çalışan yeni araçların satışını yasaklama kararının Senato tarafından engellendiği bildirildi.

ABD'de Senato, Vali Gavin Newsom tarafından imzalanan ve eyalette satılacak tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını öngören düzenlemeyi oylayarak iptal etti. 51'e karşı 44 oyla kararın uygulanması engellenirken, tasarı Başkan Donald Trump'ın onayına sunuldu.

Vali Newsom ve Eyalet Başsavcısı Rob Bonta, Kongre'nin söz konusu adımının yasal olmadığını savunarak, karara karşı dava açacaklarını belirtti.