ABD'de uçak yolun ortasına çakıldı! Pilot ve yolcu bir sıyrık bile almadı

Los Angeles'ta bir pilot inmek istediği yere inemedi. Piste inmek için çabalayan pilot motor gücünü kaybetti. Ardından California otoyoluna iniş yaptı. Ancak pilot beklenmedik bir durumla karşılaştı.

YOLDAKİ KAMYONETE ÇARPTI

Pilot otoyola iniş yaptığı sırada kamyonete çarptı. Çarpmayla birlikte uçağın kanadının kopmasıyla uçak alev aldı. Uçağın içerisinde pilotla beraber bir yolcu da yer alıyordu.

BİR ÇİZİK BİLE ALMADILAR

Öte yandan uçağın bir anda alev almasıyla pilot ve yolcular ateşli enkazdan burnu bile almadan kurtuldu. Federal Havacılık İdaresi ise kazaya neyin sebep olduğunu araştırıyor.