ABD'de uçak yolun ortasına çakıldı! Pilot ve yolcu bir sıyrık bile almadı - Son Dakika
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ABD'de uçak yolun ortasına çakıldı! Pilot ve yolcu bir sıyrık bile almadı

10.08.2022 10:00

Kalifornia eyaletinde bir uçak piste inmeyi planlarken otoyola düştü. Kamyonete çarptıktan sonra alevler içinde kalan uçağın pilotu ve yolcu olaydan yara almadan kurtuldu. Federal Havacılık İdaresi ise kazaya neyin sebep olduğunu araştırıyor.

Los Angeles'ta bir pilot inmek istediği yere inemedi. Piste inmek için çabalayan pilot motor gücünü kaybetti. Ardından California otoyoluna iniş yaptı. Ancak pilot beklenmedik bir durumla karşılaştı.

YOLDAKİ KAMYONETE ÇARPTI

Pilot otoyola iniş yaptığı sırada kamyonete çarptı. Çarpmayla birlikte uçağın kanadının kopmasıyla uçak alev aldı. Uçağın içerisinde pilotla beraber bir yolcu da yer alıyordu.

Uçak yolun ortasına düşerek alev aldı, pilot ve yolcular burnu bile kanamadı

BİR ÇİZİK BİLE ALMADILAR

Öte yandan uçağın bir anda alev almasıyla pilot ve yolcular ateşli enkazdan burnu bile almadan kurtuldu. Federal Havacılık İdaresi ise kazaya neyin sebep olduğunu araştırıyor.

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