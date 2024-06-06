Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'i boykot etmeye çağırdı - Son Dakika
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Dünya

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'i boykot etmeye çağırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in insan hakları ihlallerine son verilmediği sürece uluslararası toplumun insanlık trajedisine son vermek için kararlı adımlar atması gerektiğini ve İsrail'i boykot etmeye çağırdığını belirtti.

06.06.2024 15:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cenevre'de 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Filistin Özel Oturumu'nda konuştu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, "Katil İsrail yönetimi durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan bahsetmek imkansızdır. Uluslararası Çalışma Örgütünü ve tüm ülkeleri bu insanlık trajedisine son vermek için kararlı adımlar atmaya, İsrail'i boykot etmeye ve tepki vermeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'i boykot etmeye çağırdı - Son Dakika

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