Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'i boykot etmeye çağırdı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cenevre'de 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Filistin Özel Oturumu'nda konuştu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, "Katil İsrail yönetimi durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan bahsetmek imkansızdır. Uluslararası Çalışma Örgütünü ve tüm ülkeleri bu insanlık trajedisine son vermek için kararlı adımlar atmaya, İsrail'i boykot etmeye ve tepki vermeye davet ediyorum" dedi.