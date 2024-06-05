Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Filistin'e Destek Eylemine Katıldı - Son Dakika
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Dünya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Filistin'e Destek Eylemine Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde düzenlenen Filistin'e destek eylemine katıldı. Bakan Işıkhan, İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarını protesto etmek amacıyla tüm devletleri, uluslararası kuruluşları ve insan hakları örgütlerini insanlığın haysiyetini ve onurunu korumaya çağırdı.

05.06.2024 15:57
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek için düzenlenen eyleme katıldı.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Katil İsrail yönetiminin Filistin'de işlediği insanlık suçlarını protesto etmek amacıyla HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde düzenlenen eyleme katıldık. İsrail yönetiminin vahşeti karşısında tüm devletleri, uluslararası kuruluşları ve insan hakları örgütlerini insanlığın haysiyetini ve onurunu; çocukların, kadınların, sivillerin hayatını korumaya çağırıyoruz. İsrail'in uyguladığı katliam ve barbarlık karşısında tüm insanlık tek ses ve tek yumruk olmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Filistin'e Destek Eylemine Katıldı - Son Dakika

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