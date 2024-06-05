Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Filistin'e Destek Eylemine Katıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek için düzenlenen eyleme katıldı.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Katil İsrail yönetiminin Filistin'de işlediği insanlık suçlarını protesto etmek amacıyla HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde düzenlenen eyleme katıldık. İsrail yönetiminin vahşeti karşısında tüm devletleri, uluslararası kuruluşları ve insan hakları örgütlerini insanlığın haysiyetini ve onurunu; çocukların, kadınların, sivillerin hayatını korumaya çağırıyoruz. İsrail'in uyguladığı katliam ve barbarlık karşısında tüm insanlık tek ses ve tek yumruk olmalıdır" dedi.