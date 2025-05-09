ABD merkezli Fox News kanalında ekranlara gelen bir canlı yayın programında korku dolu anlar yaşandı.
Başkan Donald Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen Camryn Kinsey, eski Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirirken aniden bilincini kaybetti ve yere yığıldı. Konuşması sırasında bir anda yavaşlayan ve kelimeleri bulmakta zorlanıyor gibi görünen Kinsey'in düşerken, "Bu ideolojiyle ilgili değil, yetersizlikle ilgili" dediği görüldü.
Olay sonrasında kanal yetkilileri, sağlık ekiplerinin çağrılmasının ardından Kinsey'nin kendine geldiğini ve durumunun çok daha iyi olduğunu bildirdi.
Programın sunuculuğunu yapan Jonathan Hunt, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Gözle görülür şekilde bitkin görünüyordu ve reklam arasına girmeden önce kısa bir süreliğine yayını sürdürmeye çalıştı." dedi.
Son Dakika › Dünya › Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?