İklim sorunları uzmanı Belçikalı araştırmacı François Gemenne, bir televizyon kanalına uzaktan bağlantılıyla katıldığı esnada bir canlı yayın kazası meydana geldi. Masanın üzerinde kamera yere düşünce, Gemenne'nin altında sadece iç çamaşırı olduğu ortaya çıktı.
Fransız LCI kanalındaki bir programa evinden bağlanan Gemenne, Türkiye ve Yunanistan'daki şiddetli yağışlara ilişkin konuşma yaparken kamerasını yere düşürdü. Panikle kamerayı yerden almaya çalışan Gemenne, bu esnada büyük bir pot kırdı. Gömleğinin altında sadece iç çamaşırı olan Gemenne'nin o hali milyonlarca kişi tarafından görüldü.
François Gemenne, canlı yayın kazası sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı tweette "Ahlak: Video konferans görüşmeleri için bile her zaman pantolon giyin." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Uzman konuğu utandıran canlı yayın kazası! Stüdyodakiler bile ciddiyetini koruyamadı - Son Dakika