Uzman konuğu utandıran canlı yayın kazası! Stüdyodakiler bile ciddiyetini koruyamadı - Son Dakika

Uzman konuğu utandıran canlı yayın kazası! Stüdyodakiler bile ciddiyetini koruyamadı

Son Güncelleme: 07.09.2023 22:56

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli üyesi ve iklim sorunları uzmanı François Gemenne, uzaktan bağlandığı bir yayında, kamerayı yere düşürdü. Altında sadece iç çamaşırının olduğu görülen Gemenne, hızlıca kamerayı yeniden masanın üstüne koydu. Canlı yayındaki kaza anı ise saniye saniye kaydedildi.

İklim sorunları uzmanı Belçikalı araştırmacı François Gemenne, bir televizyon kanalına uzaktan bağlantılıyla katıldığı esnada bir canlı yayın kazası meydana geldi. Masanın üzerinde kamera yere düşünce, Gemenne'nin altında sadece iç çamaşırı olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayında kamera yere düşünce sadece iç çamaşırı giydiği ortaya çıktı

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Fransız LCI kanalındaki bir programa evinden bağlanan Gemenne, Türkiye ve Yunanistan'daki şiddetli yağışlara ilişkin konuşma yaparken kamerasını yere düşürdü. Panikle kamerayı yerden almaya çalışan Gemenne, bu esnada büyük bir pot kırdı. Gömleğinin altında sadece iç çamaşırı olan Gemenne'nin o hali milyonlarca kişi tarafından görüldü.

Canlı yayında kamera yere düşünce sadece iç çamaşırı giydiği ortaya çıktı

"VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMELERİ İÇİN BİLE HER ZAMAN PANTOLON GİYİN"

François Gemenne, canlı yayın kazası sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı tweette "Ahlak: Video konferans görüşmeleri için bile her zaman pantolon giyin." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Uzman konuğu utandıran canlı yayın kazası! Stüdyodakiler bile ciddiyetini koruyamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman konuğu utandıran canlı yayın kazası! Stüdyodakiler bile ciddiyetini koruyamadı - Son Dakika
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