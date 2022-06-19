Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Kosova'daki FETÖ varlığı, ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı. Yani tek sınama diyebiliriz. Bu FETÖ varlığı, ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün geçmişte Türkiye'de uyguladığı stratejilerin benzerini Kosova'da uyguladığının altını çizerek, "Kosova'daki FETÖ varlığı, ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı. Yani tek sınama diyebiliriz. Bu FETÖ varlığı, ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Kosova'daki varlığı bizleri ve Türk halkını derinden üzüyor. Geçmişte ülkemizde uyguladığı stratejinin benzerini, aynısını Kosova'da da uyguluyor. Bunları görüyoruz. Bir taraftan gençleri zehirlemeye devam ediyorlar, bir taraftan medyaya yatırımlarını artırıyorlar. Diğer taraftan devlet kurumlarına sızma çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova'da bunları görmek üzüntü verici. Kosova'nın kendi güvenliği ve geleceği bakımından da bunların tehlikeli olduğunu görüyoruz. Siz bakmayın bazı ülkelerin 'FETÖ'ye destek verin ya da Türkiye'yi dinlemeyin' telkinlerini. Yarın hiçbirinin size bir faydası olmaz" dedi.

"ENERJİ KONUSUNA ÇALIŞMALAR YAPABİLİRİZ"Çavuşoğlu, enerji alanında Kosova ile çalışmalar yapılabileceğini belirterek, "Enerji alanında çalışmalar yapılabilir. Enerji fiyatlarının artışıyla hepimizin en öncelikli konularından bir tanesi enerji. Enerji konusunda da firmalarımız, güçlü firmalarımız özellikle yenilenebilir enerji yani güneş, solar, rüzgar gibi alanlarda yatırım yapmaya hazırlar. Alım garantisi istemiyorlar. Aynı şekilde finansmanını kendileri getirecekler ve bir sene içinde yatırımlarını tamamlayacaklar. Ben inanıyorum ki bu yatırımlarla, çok güçlü firmalarımız ilgi duyuyor, Kosova, bölge ülkeleri elektrik de kısa süre içinde ihraç edecektir" dedi.

Geçen sene Kosova ile Türkiye arasındaki ticaretin yüzde 53 artış gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkilerimiz de hızla ilerliyor. Geçen sene ticaretimiz yaklaşık yüzde 53 artış gösterdi. Kosova'nın da Türkiye'ye olan ihracatı iki katlandı. Bu sene ilk çeyrekte de yaklaşık yüzde 21 artış var, Kosova'nın Türkiye'ye ihracatında. Biz bu rakamı yetersiz buluyoruz. Kosova'nın Türkiye'ye satabileceği daha fazla ürün olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı artarken, Kosova'nın da Türkiye'ye ihracatını artırmak için beraber çalışmak lazım. İşte bu nedenle Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nı bir an önce gerçekleştirmemiz lazım. İş forumlarını toplamamız, iş insanlarımızı bir araya getirmemiz lazım" diye konuştu.