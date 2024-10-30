Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler - Son Dakika
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Dünya

Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler

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Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir programda ABD ve İsrail'in Orta Doğu planını açıkladı. Orta Doğu'nun su ihtiyacını Doğu Anadolu'nun karşıladığını, ABD ve İsrail'in suyun peşinde olduğunu söyleyen Şengör, "Bende ne var? Bunu kim ister? Cevap, sende su var. Bunu isteyen de ABD ve İsrail. Aksi takdirde Orta Doğu'da yaşayamazlar. Atatürk bütün bunları bilen bir adam. O yüzden ne diyor, 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Sakın etrafa karışmayın' diyor" diye konuştu.

30.10.2024 08:29  Güncelleme: 08:44
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Ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı programda merak edilen konulara ilişkin konuştu. Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı ve uyarılarda bulundu.

"DOĞU ANADOLU'YU ELE GEÇİRİRSEN, ORTA DOĞU'DA İSTEDİĞİNİ YAPARSIN"

Atatürk'ün bütün bunları bilen birisi olduğunun altını çizen Şengör, Doğu Anadolu'ya dikkat çekti. Şengör'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Biz diyoruz ki 'Efendim Kuzey Suriye'de devlet kurulacak ve Kürtlere bağımsızlık verilecek' falan. Hiç kimsenin düşünmediği bir sorun var ortada. Orta Doğu'nun bütün suyu Doğu Anadolu'dan. Eğer sen Doğu Anadolu'yu ele geçirirsen, Orta Doğu'da istediğini yaparsın. Dicle ve Fırat'ın su topladıkları alan, bugün karşımıza zırt pırt çıkarılan Kürdistan haritasıyla bire bir örtüşür. Çünkü maksat su.

"AVRUPA'DA BİR İKİ KERE LAFI EDİLDİ"

Bugün hiç kimse sana gelip 'Ben senin düşmanınım' demiyor. 'Ben senin dostunum' diyor. Sonra gelip arkandan seni hançerliyor. Dolayısıyla sen kendine şu soruyu soracaksın. Bende ne var? Bunu kim ister? Cevap, sende su var. Bunu isteyen de ABD ve İsrail. Aksi takdirde Orta Doğu'da yaşayamazlar. Bu suya el koymak lazım. Orta Doğu'nun yaşayabilmesi için hele iklim değişiklikleri geliyor şimdi, kuraklık başlayacak. Oraları işleyebilmesi için Doğu Anadolu'nun bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Avrupa'da bir iki kere şu laf edilmişti, 'Türkiye fazla büyük. Türkiye'nin nüfusu fazla, Türkiye ile başa çıkmak zor. Ne yapmak lazım? Türkiye'yi ufaltmak lazım'. Şimdi anladınız mı?

"ATATÜRK BÜTÜN BUNLARI BİLEN BİR ADAM"

Haritalar çıkıyor, Zazalar burada yaşıyor, Kürtler burada yaşıyor. Mühim olan bu değil, mühim olan suyun dağılımıdır. Kürdistan'ın sınırlarını da o suyun dağılımına göre çizip duruyor bu herifler. Haritaları da bizim karşımıza koyuyorlar. Atatürk bütün bunları bilen bir adam. O yüzden ne diyor, 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Sakın etrafa karışmayın' diyor. Bugün Türkiye'nin su potansiyeli haritasını yap, göreceksin ki ezici su çokluğu Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'yu elinden alırsan, Türkiye'nin bir sürü şeyini elinden alıyorsun. Elektriğini elinden alıyorsun, suyunu elinden alıyorsun."

Celal Şengör, ABD ve İsrail\'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu\'daki suyun peşindeler

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Son Dakika Dünya Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • yavuz d:
    su kendi bokunu yiyen adam bile anladi israilin topraklarimizda gozu oldugunu ,chp ve secmeni hala anlamadi,rte oy toplamak icin bize saldircaklar diyor,15 temmuzda da gorduk chp liler hala tiyatro diyor halbuki akp liler sokaktaydi chp lilerde markette stok yapma ve atm den para cekme kuyrugundaydi,o soylediginiz tiyatro basarili olsaydi sinirda 5000 ypg ve deasli girecekti ki siz buna da inanmazssiniz neyse rakinizi yudumlamaya devam nasilsa ulkeyi koruyan birilieri var Allah ordumuza ve devletimize zeval vermesin 206 200 Yanıtla
  • Timur Yılmaz:
    Boş yapmışsın yine. Sizin aklınızla ülke yönetilseydi İsrail şuan doğuda bizimle savaşıyor olacaktı. Yurtta sulh cihanda sulhmuş kimseye karışmayınmış. Ulan adam dibinde terör devleti kuracak sen karışmayın diyorsun. Arkasına saklandığın şeyde sen de su var !!!!! Madem bu kadar değerli bu su. Neden dibimize kadar gelmelerini bize saldırmalarını bekliyoruz ? 100 107 Yanıtla
  • McA !:
    Eğitim seviyesi düşük Bi ülke ye bunu anlatamazsın sayın hocam, Bizim halkımız o seviyede değil kanıt mi istiyorsun? Dön Bak Anadolu ya 135 49 Yanıtla
  • Reis 13:
    İsrail'in gözü topraklarda olabilir ve onun için Recebi başımızda tutuyorlar. 96 63 Yanıtla
  • Maviş Kırmızı:
    Yurtta sulh cihanda sulh safsatası bitmiştir.... bu cümleyi kim diyorsa haindir. 42 108 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    atanız herşeği önceden görmüş onun için Yahudileri gemilerle Orta doğuya yerleştirdi 56 77 Yanıtla
  • Güçlü APAYDIN:
    Bu adam bu ülkede profesör ve saygı duyuluyor , fıkra bukadar 39 75 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    atanız herşeği önceden görmüş onun Yahudileri gemilerle Orta doğuya yerleştirdi 31 59 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Sen zaten kimseye karişmiyorsun onlar yıllardır senin herseyine karışıyor zamanında tepki gosterseydin belki olaylar buraya kadar gelmezdi 60 16 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    sallamış toprakları anladıkta sumu yok abd de 7 52 Yanıtla
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