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Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı - Son Dakika

Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı

31.01.2022 21:57
Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı

Rusya'da cenaze işlemleri yapan bir şirketin bikinili kadınları oynattığı reklam filmi için, "Ölü evraklarının hazırlanmasından, gömü işlemlerine kadar cenaze organizasyonunu en iyi şekilde yöneten elemanlara sahibiz" ifadelerini kullanması tepki topladı. Şirket yetkilileri, reklam sebebiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Rusya'da cenaze işlemlerini gerçekleştiren ve tabut temin eden bir şirket tarafından hazırlanan reklam, içeriği nedeniyle tartışmalara neden oldu. Instagram ve TikTok üzerinden yayınlanan reklamlarda, tabut üzerinde yatan bikinili bir kadına yer verildi.

"EMİN ELLERDESİNİZ"

Şirket tarafından hazırlanan reklam filminin paylaşım metninde ise, "Ölü evraklarının hazırlanmasından, gömülme işlemine kadar cenaze organizasyonunu en iyi şekilde yöneten tecrübeli elemanlarımız var" ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK TEPKİ YAĞIYOR

Bu reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından, kullanılan reklam tekniği nedeniyle şirkete eleştiri yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yapılan reklamın etik olmadığını ve acilen kaldırılması gerektiğini savundu. Şirketten ise konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İşte reklam filminden bazı kareler:

Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkeyi ayağa kaldırdı! Yetkililere büyük tepki yağıyor
Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkeyi ayağa kaldırdı! Yetkililere büyük tepki yağıyor
Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkeyi ayağa kaldırdı! Yetkililere büyük tepki yağıyor
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Instagram, Cenaze, Rusya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı - Son Dakika
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