CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi

CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6\'ya yükseldi
03.03.2026 00:04  Güncelleme: 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'la savaşta hayatını kaybeden ABD askeri sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, daha önce saldırıya uğrayan tesiste iki ABD askerinin cansız bedenlerinin kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi.

İran'a saldıran ABD ordusunun zayiatı artıyor. Çatışmalarda yaşamını yitiren ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi.

ÖLEN ABD ASKERİ SAYISI 6'YA ÇIKTI

İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD için işler beklediği gibi gitmemeye başladı. ABD ordusunun zayiatı bir kez daha arttı. Saldırılarda ölen ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi. Daha önce vurulan bir tesiste ölen askerlerden ikisinin cansız bedeninin kalıntılarına ulaşıldığı öğrenildi.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altı ABD askeri çatışmada hayatını kaybetti. ABD kuvvetleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten daha önce kayıp olan iki askerin cesedini kurtardı.

Ana muharebe operasyonları devam ediyor. Şehitlerin kimlikleri, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklanmayacak."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ALLAH SAYILARINI ARTIRSIN 82 1 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    Allah sayılarını artırsın birini bin yapsın inşallah. 66 1 Yanıtla
  • 196346 196346:
    demekki 600 den fazla 47 1 Yanıtla
  • melike.54 melike.54:
    biz de inandık 20 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:33:02. #.0.5#
SON DAKİKA: CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.