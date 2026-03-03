CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6\'ya yükseldi

İran'a saldıran ABD ordusunun zayiatı artıyor. Çatışmalarda yaşamını yitiren ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi.

ÖLEN ABD ASKERİ SAYISI 6'YA ÇIKTI

İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD için işler beklediği gibi gitmemeye başladı. ABD ordusunun zayiatı bir kez daha arttı. Saldırılarda ölen ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi. Daha önce vurulan bir tesiste ölen askerlerden ikisinin cansız bedeninin kalıntılarına ulaşıldığı öğrenildi.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altı ABD askeri çatışmada hayatını kaybetti. ABD kuvvetleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten daha önce kayıp olan iki askerin cesedini kurtardı.

Ana muharebe operasyonları devam ediyor. Şehitlerin kimlikleri, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklanmayacak."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.