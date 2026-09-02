CENTCOM İran'da Devrim Muhafızları hedeflerine düzenlenen saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı - Son Dakika
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CENTCOM İran'da Devrim Muhafızları hedeflerine düzenlenen saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı

CENTCOM İran\'da Devrim Muhafızları hedeflerine düzenlenen saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine karşı başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Saldırı dalgasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği de bildirildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya CENTCOM İran'da Devrim Muhafızları hedeflerine düzenlenen saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı - Son Dakika

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