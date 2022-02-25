Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar - Son Dakika

Ukrayna'da yaşayan Yaryna Arieva ve sevgilisi Sviatoslav Fursin, Putin'in Rus askerlerini Ukrayna'ya yönlendirmesiyle birlikte soluğu bir kilisede aldı.

Kiev'de siren seslerinin eşliğinde Arieva ve Fursin'in görüntüleri ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'de gündem oldu.

DÜĞÜNDEN SONRA SAVAŞA GÖNÜLLÜ OLDULAR

Arieva, "Çok korkutucuydu fakat bu hayatımın en güzel günüydü. Normalde 6 Mayıs'ta Dnieper Nehri'ne bakan terası olan bir restoranda evlenecektik" dedi. 21 yaşındaki Arieva, bir an önce evlenmek istediklerine karar verdiklerini söyledi.

Çift, ülkeden ayrılmayı düşünmediklerini açıklarken, yerel Kara Savunma Merkezi'ne başvurarak savaşta gönüllü olmaya hazırlandıklarını da dile getirdi.

Genç gelin Arieva duygularını şöyle dile getirdi: "Toprağımız için savaşacağız. Belki ölebiliriz ve tüm bunlardan önce birlikte olmak istedik."

ASIL İŞLERİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Yazılım mühendisliği yapan çift, ülkelerinin savunmasına katılım için yerel Bölgesel Savunma Merkezine başvuruda bulundu. Kendilerine hangi görevin verileceğini bilmediklerini söyleyen Fursin; "Belki bize sadece zırh verirler ve biz de savaşırız. Belki başka bir konuda yardımcı oluruz" diye konuştu.

"BELKİ BİR GÜN KUTLARIZ"

Kocasını "dünyadaki en yakın arkadaşı" olarak nitelendirdi ve bir gün evliliklerini kutlayabileceklerini umduğunu söyledi.