Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

27.02.2026 12:56
Pakistan ile Afganistan arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, cephe hattından gelen bir görüntü büyük ses getirdi. Pakistan askerinin ele geçirdiği Topsar karakolunda bulunan Taliban askerleri şalvarlarını bile bırakarak bölgeden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pakistan ile Afganistan arasında bugün başlayan savaş sınır hattında şiddetli çatışmalarla sürerken, Topsar karakolunda dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. Taliban askerleri mevzilerini terk ederek geri çekildi, şalvarlarını geride bırakarak bölgeden kaçtı. Pakistan askerleri kısa sürede karakolun kontrolünü ele geçirdi.

ÖLÜ SAYISI 200'Ü AŞTI

Sabah saatlerinde tam ölçekli çatışmaya dönüşen gerilimde iki taraf da ağır kayıplar verdi. Açıklamalara göre toplam can kaybı 200'ü aştı. Pakistan ordusu eş zamanlı operasyonlarla Şevval Vadisi'ndeki Taliban askeri noktasını ele geçirdi ve sınır hattında ilerleme sağladı.

KRİTİK NOKTA KAYBEDİLDİ

Topsar karakolunda yaşanan çözülme, savaşın ilk gününde Taliban açısından önemli bir kayıp olarak kayda geçti. Pakistan birlikleri bölgedeki askeri varlığını güçlendirirken, geri çekilen Taliban unsurlarının dağlık alana doğru dağıldığı bildirildi.

EĞİTİM BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Pakistan'ın hava saldırılarında Taliban Eğitim Bakanı Nada Mohammad Nadeem'in hayatını kaybettiği bilgisi çatışmanın siyasi boyutunu da derinleştirdi. Sınır hattındaki bombardıman ve kara çatışmaları sürerken bölgedeki sivil nüfus güvenlik endişesi yaşıyor.

Savaşın ilk gününde yaşanan bu gelişmeler, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden gerilimin artık tam kapsamlı askeri çatışmaya dönüştüğünü ortaya koydu.

Cep Telefonu, Afganistan, Pakistan, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

  • Kadir Ari Kadir Ari:
    pakistan içinden geçer bu denyoların 2 0 Yanıtla
