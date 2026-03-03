Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar - Son Dakika
Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar

Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar
03.03.2026 12:28
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Tel Aviv'da çekilen bir fotoğraf büyük ses getirdi. Görüntülerde İsrail askerlerinin İran'ın füzeli misilleme saldırılarından korkarak sivillerin arasına saklandıkları görülüyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş dördüncü gününde sürerken, Tel Aviv'de çekildiği belirtilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde, İran'ın misilleme füze saldırıları sırasında bazı İsrail askerlerinin sivillerle birlikte sığınak ve kapalı alanlara yöneldiği görülüyor.

FÜZE ALARMI SIRASINDA PANİK

Paylaşılan karede, sirenlerin çaldığı anlarda askerlerin ve sivillerin aynı bölgede korunmaya çalıştığı dikkat çekiyor. İran'ın son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle Tel Aviv'de sık sık alarm verildiği biliniyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, savaş koşullarında şehir merkezlerinde görev yapan askerlerin füze saldırıları sırasında sivil halkla birlikte korunma prosedürlerini uygulayabileceğini belirtiyor.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

