ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş dördüncü gününde sürerken, Tel Aviv'de çekildiği belirtilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde, İran'ın misilleme füze saldırıları sırasında bazı İsrail askerlerinin sivillerle birlikte sığınak ve kapalı alanlara yöneldiği görülüyor.
Paylaşılan karede, sirenlerin çaldığı anlarda askerlerin ve sivillerin aynı bölgede korunmaya çalıştığı dikkat çekiyor. İran'ın son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle Tel Aviv'de sık sık alarm verildiği biliniyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, savaş koşullarında şehir merkezlerinde görev yapan askerlerin füze saldırıları sırasında sivil halkla birlikte korunma prosedürlerini uygulayabileceğini belirtiyor.
Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar
