Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Zanlı ikinci bir baskın planlıyordu - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Zanlı ikinci bir baskın planlıyordu

07.07.2022 02:00
Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Zanlı ikinci bir baskın planlıyordu

Chicago yakınlarındaki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü geçit törenine ateş açmakla suçlanan zanlının bir başka saldırı daha yapmayı planladığı belirtildi.

Chicago yakınlarındaki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü geçit törenine ateş açmakla suçlanan zanlının bir başka saldırı daha yapmayı planladığı belirtildi.

Polise göre 21 yaşındaki zanlı, yedi kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı saldırının ardından, iki saatten fazla araç kullanıp, Wisconsin'e gitti.

Zanlının burada da bir 4 Temmuz kutlaması daha gördüğü ve buraya da saldırmayı değerlendirdiği belirtildi.

Savcılar ayrıca, ilk duruşmasına çıkartılan zanlının suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Duruşmada, zanlı Robert Crimo'nun şartlı tahliye olmadan tutuklu kalmasına ve baronun bir savunma avukatı atamasına karar verildi.

Polis, saldırganın olayın ardından kaçanlarla birlikte uzaklaşabilmek için kadın kılığına girdiğini belirtti.

Savcı, güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay yerinden uzaklaşması ve tüfeğini atmasının görüldüğünü ve daha sonra annesine ait otomobili alıp, 240 kilometre kuzeye gittiğini anlattı.

Yedi farklı cinayetle suçlanan Crimo, suçlu bulunduğu takdirde şartlı tahliye hakkı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Crimo'ya soruşturma sona ermeden önce onlarca farklı suçlama daha yöneltilmesi bekleniyor.

Savcılık ayrıca olay yerinde 83 mermi kovanı ve şarjörler bulunduğunu aktardı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay: Ehliyeti ölü birinin üzerine kayıtlı çıktı Son dakika haberi! İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay: Ehliyeti ölü birinin üzerine kayıtlı çıktı Çin'de 10 Milyondan Fazla Yeni Enerjili Araç Trafikte Çin'de 10 Milyondan Fazla Yeni Enerjili Araç Trafikte
Kaynak: BBC

Tragger, Chicago, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Zanlı ikinci bir baskın planlıyordu - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 02:05:09. #1.13#
SON DAKİKA: Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Zanlı ikinci bir baskın planlıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement